Iğdır'da aranan 11 şüpheli yakalandı
Iğdır'da farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalandı.
Iğdır'da farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalandı.
Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile farklı suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen emniyet ve jandarma ekibi, 11 şüpheliyi yakaladı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
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