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        Iğdır'da aranan 11 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:13
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        Iğdır'da aranan 11 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

        Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile farklı suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Farklı adreslere operasyon düzenleyen emniyet ve jandarma ekibi, 11 şüpheliyi yakaladı.

        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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