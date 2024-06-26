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        Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor

        Iğdır'da üretilen salatalıkta, bu sezon yaklaşık 5 bin ton verim bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:35
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        Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor
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        Iğdır’da üretilen salatalıkta, bu sezon yaklaşık 5 bin ton verim bekleniyor.

        Coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği kentte, sera ve bahçeler olmak üzere 500 dekar alanda salatalık üretiliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, salatalıkta hasadın yavaş yavaş başladığını söyledi.

        Kentteki marketlerin, manavların ihtiyacının bölge üreticilerince karşılandığını anlatan Tingiş, "Seranın dışında açıkta da üretimlerimiz devam etmektedir. İlimizde yaklaşık 5 bin ton civarında salatalık üretimi yapılmaktadır. Üreticilerimiz üretiyor, biz de üreticilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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