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        Iğdır FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanacak

        Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:36
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        Iğdır FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanacak
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        Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yapacağı bildirildi.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap kamp çalışmaları için 28 Haziran Cuma günü Bolu'da toplanacak.

        Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde 2024-2025 sezonuna hazırlanacak olan Iğdır ekibi, üç etap halinde kamp yapacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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