Iğdır FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanacak

Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde 2024-2025 sezonuna hazırlanacak olan Iğdır ekibi, üç etap halinde kamp yapacak.​​​​​​​

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap kamp çalışmaları için 28 Haziran Cuma günü Bolu'da toplanacak.

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