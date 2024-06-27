Ağrı Dağı zirvesine uzanan yolculuğun ana kampında panayır havası

HÜSEYİN YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı zirvesine uzanan yolcluğun buluşma noktası olan ana kampta, dünyanın farklı bölgelerinden gelen dağcılarla panayır havası yaşanıyor.

Yaz mevsimi daha yoğun olmak üzere yılın her dönemi yerli ve yabancı dağcıları ağırlayan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, dünyada en fazla tırmanış yapılan rotalar arasında yer alıyor.

Avrupa kıtası başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ve yurdun farklı yerlerinden gelen dağcılar, dağın eteklerine kadar araçlarla geliyor. Burada 2 bin 200 metreden yürüyüşe başlayan dağcılar, 5 saatte 3 bin 200 rakımdaki ana kampa ulaşıyor.

Buradaki alanlara çadırlarıyla birlikte kamp kuran ve yüksek irtifaya uyum sürecine giren dağcıların, ana kamptaki hazırlık telaşı panayır havasını andırıyor. - Tırmanış için tüm planlamalar burada yapılıyor Çadırlarıyla renklendirdikleri bölgede birbirleriyle tanışıp yemek yiyen ve tecrübelerini paylaşıp tırmanış planlarını yapan dağcılar, bir günlerini burada geçiriyor. Sonraki gün ise 4 bin 200 metreye tırmanışa başlayıp 1 gün sonra da zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra tırmanıştaki mola yöntemlerini uygulayarak iniş yapıp etkinliklerini tamamlıyor.

Panayır havasındaki ana kamp FPV dronla görüntülenirken dağcı rehberi Eylem Sarıtaş, AA muhabirine, bu noktanın Ağrı Dağı tırmanışlarında merkez olarak kullanıldığını söyledi. Ana kampın 3 bin 200 metre yükseklikte olduğunu ifade eden Sarıtaş, şöyle konuştu: "Ağrı Dağı konumu itibarıyla 3 ülkeye (Nahçıvan, İran, Ermenistan) sınır olarak bilinse de Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’yı da sayarsak fazlasıyla ülkeye alan tutan bir yer. Her yıl buraya binlerce turist geliyor. Çin’den, Rusya’dan olsun birçok turistin ağırlandığı bir alan. Biz de bu anlamda bu potansiyelin farkında olarak çalışıyoruz. Farklı gruplardan insanlar buraya gelip burada buluşup buradan zirveye doğru çıkıyorlar."