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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:31
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 3 adreste arama yaptı.

        Ekipler, 7 kilo 500 gram esrar, 345 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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