Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 3 adreste arama yaptı.
Ekipler, 7 kilo 500 gram esrar, 345 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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