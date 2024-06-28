Alagöz Holding Iğdır FK, Brezilyalı golcü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı

Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Thuram, 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Rogerio Thuram ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Rogerio Thuram'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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