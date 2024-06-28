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        Alagöz Holding Iğdır FK, Brezilyalı golcü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Brezilyalı 33 yaşındaki golcü Rogerio Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:04
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Brezilyalı golcü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Brezilyalı 33 yaşındaki golcü Rogerio Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Rogerio Thuram ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Rogerio Thuram'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Thuram, 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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