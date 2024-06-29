Iğdır FK, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde, 2024-2025 sezonu için ilk antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un da katılımıyla yapılan 1'inci etap kamp çalışması, 7 Temmuz'a kadar sürecek.
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