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        Iğdır FK, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:22
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        Iğdır FK, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde, 2024-2025 sezonu için ilk antrenmanını yaptı.

        Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un da katılımıyla yapılan 1'inci etap kamp çalışması, 7 Temmuz'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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