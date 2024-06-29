Iğdır FK, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un da katılımıyla yapılan 1'inci etap kamp çalışması, 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Yeşil-beyazlı kulüp, Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde, 2024-2025 sezonu için ilk antrenmanını yaptı.

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