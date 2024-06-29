Alagöz Holding Iğdır FK, Bundesliga 2. Lig'den Ahmet Engin'i kadrosuna kattı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Ahmet Engin. Takımımız, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg forması giyen Ahmet Engin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ahmet Engin'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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