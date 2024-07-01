Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdı

        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        47 yaşındaki teknik adam, takımı TFF 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Iğdır'da yapılan Alagöz Holding 4. Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı
        Iğdır'da yapılan Alagöz Holding 4. Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Bundesliga 2. Lig'den Ahmet Engin'i kadrosuna katt...
        Alagöz Holding Iğdır FK, Bundesliga 2. Lig'den Ahmet Engin'i kadrosuna katt...
        Iğdır FK, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı
        Iğdır FK, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Brezilyalı golcü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Brezilyalı golcü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk ve Filistin bayrakları açtılar
        Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk ve Filistin bayrakları açtılar