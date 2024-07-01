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        Iğdır FK, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı

        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:36
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        Iğdır FK, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı
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        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak’ı getirdiğini açıkladı.

        Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Iğdır FK'de, 2024-2025 sezonunda takımın başında Yalçın Koşukavak görev alacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

        Koşukavak, kaleci olarak başladığı futbolculuğu 33 yaşında bırakıp, Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan birçok kulübün teknik direktörlük görevinde yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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