Iğdır FK, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak’ı getirdiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Iğdır FK'de, 2024-2025 sezonunda takımın başında Yalçın Koşukavak görev alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Koşukavak, kaleci olarak başladığı futbolculuğu 33 yaşında bırakıp, Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan birçok kulübün teknik direktörlük görevinde yer almıştı.