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        "Sürüngen avcısı" olarak bilinen yılan kartalı, Iğdır'da görüntülendi

        Sürüngen avlayarak beslenen "yılan kartalı", göç için geldiği Iğdır'da görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:11
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        "Sürüngen avcısı" olarak bilinen yılan kartalı, Iğdır'da görüntülendi
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        Sürüngen avlayarak beslenen "yılan kartalı", göç için geldiği Iğdır'da görüntülendi.

        Coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan kent, yaz mevsiminde güneyden kuzeye göç eden birçok türü ağırlıyor.

        Bölgeye göç kapsamında gelen türler arasında, başta yılan olmak üzere sürüngen avlayarak beslenmesiyle bilinen ve kanat açıklığı 170 santimetreye kadar ulaşabilen yılan kartalı da (Circaetus gallicus) bulunuyor.

        Ovalar, taşlık dağ etekleri ve yarı çöllerde yaşayan yılan kartalı, Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki çorak arazide görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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