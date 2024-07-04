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        Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı

        Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:56
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        Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı
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        Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğa sporları, doğa turizmi ve doğada yapılan yarış organizasyonlarının güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük ve küçük Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı bölgelerindeki her türlü faaliyet için yeni kararlar alındı.

        Buna göre, turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişi ile gruplar en az 2 kişiden oluşacak.

        Söz konusu bölgelere gelecek kişi ya da gruplar, yapılması gereken faaliyet bildirimlerini, mesai saatleri içerisinde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise İl Jandarma Merkez İlçe Komutanlığına bildirecek.

        Tekelti Dağı bölgesinde etkinlik yapacaklar ise bildirimlerini Tuzluca Kaymakamlığına ve Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığına iletecek.

        Doğaseverler, emrin detaylarına valiliğin internet sitesinde yer alan "Doğa Sporları, Doğa Turizmi Ve Doğada Yapılan Yarış Organizasyonlarının Güvenli Hale Getirilmesi İle İlgili Genel Emir" başlıklı kısmından ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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