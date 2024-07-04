Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Valisi Turan, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı:

        Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Çakır ile düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Valisi Turan, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Çakır ile düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı.

        Turan, valilikteki toplantıda, bir aylık süreçte aranan 110 kişinin yakalandığını ve bunlardan suça karıştığı belirlenen 36'sının tutuklandığını söyledi.

        Yakalanan 42 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ve 9 göçmen kaçakçısının da yakalandığını belirten Turan, terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "28 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere toplam 29 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiş olup gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde terör örgütü mensuplarınca eski tarihlerde kullanılan 1 mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılabileceği değerlendirilen toplam 10 kilogram gübre ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edilmiştir."

        Vali Turan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda da çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anlatarak, bu kapsamında 12 zanlının tutuklandığını söyledi.

        Uygulamalarda ise 148 bin 349 kişi ile 33 bin 234 aracın sorgulandığını ifade eden Turan, bu çalışmalarda kayıp şahıs olarak aranan 24 kişinin de bulunduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı
        Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı
        Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kardeş yaralandı; 20 koyu...
        Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kardeş yaralandı; 20 koyu...
        "Sürüngen avcısı" olarak bilinen yılan kartalı, Iğdır'da görüntülendi
        "Sürüngen avcısı" olarak bilinen yılan kartalı, Iğdır'da görüntülendi
        Alagöz Holding Iğdır FK, Portekiz 2. Ligi'nden Marcos Silva'yı kadrosuna ka...
        Alagöz Holding Iğdır FK, Portekiz 2. Ligi'nden Marcos Silva'yı kadrosuna ka...
        Çorak araziyi lavanta bahçesine dönüştüren üniversite temizlik malzemesi ür...
        Çorak araziyi lavanta bahçesine dönüştüren üniversite temizlik malzemesi ür...
        Iğdır FK, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı
        Iğdır FK, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı