Iğdır Valisi Turan, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı:

Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Çakır ile düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı.

Turan, valilikteki toplantıda, bir aylık süreçte aranan 110 kişinin yakalandığını ve bunlardan suça karıştığı belirlenen 36'sının tutuklandığını söyledi.

Yakalanan 42 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ve 9 göçmen kaçakçısının da yakalandığını belirten Turan, terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"28 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere toplam 29 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiş olup gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde terör örgütü mensuplarınca eski tarihlerde kullanılan 1 mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılabileceği değerlendirilen toplam 10 kilogram gübre ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edilmiştir." Vali Turan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda da çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anlatarak, bu kapsamında 12 zanlının tutuklandığını söyledi.