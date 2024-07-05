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        Alagöz Holding Iğdır FK, Samsunspor'dan Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:37
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Samsunspor'dan Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor forması giyen Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alim Öztürk'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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