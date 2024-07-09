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        Iğdır'da Memur-Sen'den belediyedeki işten çıkarmalara tepki

        Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:40
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        Iğdır'da Memur-Sen'den belediyedeki işten çıkarmalara tepki
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        Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerine devam ediyor.

        Belediye bünyesinde çalışırken cuma günü işlerine son verilen işçiler ile aileleri, karara tepki göstermek için belediye önünde kurdukları çadırda oturma eylemi başlattı.

        Eylemlerini burada sürdüren işçileri ziyaret eden Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Erkan Çiğdem ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaparak belediyenin kararına tepki gösterdi.

        Çiğdem, Iğdır Belediyesinin yanlış hesaplarla aldığı kararına bir an önce son vermesi gerektiğini belirtti.

        204 işçinin emeğini, ekmeğini birilerinin iki dudağı arasında bırakmayacaklarını ifade eden Çiğdem, "Bunu bir kez daha söylüyoruz, belediye bir karar almış ve yanlış hesaplarla bu kararı almış. Biz bu yanlış uygulamanın bir an önce bitmesini istiyoruz, 35 derece sıcağın altında haklarını arayan emekçi kardeşlerimizin bu mübarek Muharrem ayında vebali kimseye kalmaz. Bizler Memur-Sen olarak bu hakkını arayan kardeşlerimize sonuna kadar destek vereceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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