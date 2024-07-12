Iğdır FK, Portekiz 2. Lig'inden Guimaraes'i kadrosuna kattı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Ricardo Martins Guimaraes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Guimaraes'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

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