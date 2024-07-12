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        Iğdır FK, Portekiz 2. Lig'inden Guimaraes'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Portekiz'li Ricardo Martins Guimaraes'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:13 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:13
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        Iğdır FK, Portekiz 2. Lig'inden Guimaraes'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Portekiz'li Ricardo Martins Guimaraes'i transfer etti.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Ricardo Martins Guimaraes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Guimaraes'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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