Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anmasına katılanlardan bazıları kan bağışında bulundu

Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri için anma programlarına katılan bazı vatandaşlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Iğdır'daki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen Kerbela şehitlerini anma programına katılan bazı vatandaşlar, alanda kurulan Türk Kızılay çadırı ve kan toplama aracında kan bağışı yaptı.

Kan bağışından bulunan Özkan Cinibulak, AA muhabirine, kan bağışının öneminden bahsederek, "Bu yaptığımız bağışla insanların hayatını kurtararak Hazreti Hüseyin'in amacına da hizmet etmiş oluyoruz. Biz de bugün Gazze için kan bağışında bulunduk." dedi.