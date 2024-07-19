AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Iğdır'daki toplantısında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti olarak bütün kademe ve organlarımızla ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Iğdır İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ni değerlendirme ve istişarede bulunmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kente geldiğini söyledi.

Parti olarak seçimin hemen ardından yeni bir sürece girdiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Partimiz geçmişte yapılmış çalışmaların hemen bir kritiğini ve değerlendirmesini yapıp, geleceğe bakma yönündeki eğilimini ve genel siyaset yapmak biçimini bu seçimde de uyguladı. 1 ve 2 Nisan sabahından itibaren hemen genel merkezimizde bir istişare yaparak, önümüzdeki süreci planlama konusunda aksiyon programları yapıp önümüzdeki süreci planlama konusuna giriştik. Ben burada herhalde 28. ilimizde toplantı yapıyorum. Yani geçtiğimiz 3 ay içerisinde illerimizi gezdik. Yarın da bunu takip eden Kars ve Ardahan'da programlar yapıp devam edeceğiz."