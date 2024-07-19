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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Iğdır'daki toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti olarak bütün kademe ve organlarımızla ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:11 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:11
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Iğdır'daki toplantısında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti olarak bütün kademe ve organlarımızla ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Iğdır İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ni değerlendirme ve istişarede bulunmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kente geldiğini söyledi.

        Parti olarak seçimin hemen ardından yeni bir sürece girdiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Partimiz geçmişte yapılmış çalışmaların hemen bir kritiğini ve değerlendirmesini yapıp, geleceğe bakma yönündeki eğilimini ve genel siyaset yapmak biçimini bu seçimde de uyguladı. 1 ve 2 Nisan sabahından itibaren hemen genel merkezimizde bir istişare yaparak, önümüzdeki süreci planlama konusunda aksiyon programları yapıp önümüzdeki süreci planlama konusuna giriştik. Ben burada herhalde 28. ilimizde toplantı yapıyorum. Yani geçtiğimiz 3 ay içerisinde illerimizi gezdik. Yarın da bunu takip eden Kars ve Ardahan'da programlar yapıp devam edeceğiz."

        Yılmaz, deprem bölgelerinde toplantılar organize edeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Muhtemelen önümüzdeki hafta sonuna doğru MKYK toplantımız olacak. Bu toplantımızın ardından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde karşılıklı bilgi paylaşımı adı altında belediye bürokratlarıyla beraber bir büyük toplantıyı organize edeceğiz. Bu iller deprem bölgeleri olduğu için, deprem gerçeğinin ve depremin de etkisiyle o illeri ayağa kaldırma, o illerdeki programı hızlandırmak, hem siyasi açıdan yapılması gereken işler hem de depremin ortaya koyduğu travmanın yerine ikamet edilmesi, gelecek planlamalarını hemen konuşmak amacıyla Kahramanmaraş'ımızda bir toplantı planladık. Böyle bir koşuşturmayla ülkemizde hizmet yarışında birbirimizle yarışıyoruz. AK Parti olarak bütün kademe ve organlarımızla ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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