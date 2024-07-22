Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi eylemlerine devam ediyor

        Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi eylemlerine devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerini sürdürüyor.

        Belediye bünyesinde çalışırken 5 Temmuz'da işlerine son verilen işçiler ile ailelerinin, Iğdır Belediyesi önündeki oturma eylemi devam ediyor. 15 gündür süren oturma eyleminin yapıldığı alanda işçilerle buluşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, işten çıkarmalara tepki gösterdi.

        Duman, burada yaptığı açıklamada, "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu işçilerin bu haklı mücadelesinin sendika olarak sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

        Genel başkanlarının selamını ileten Duman, "Sendikam adına Iğdır Valisine ve Emniyet Müdürüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu eylemimizde işçilerimizi ziyaret ederek göstermiş oldukları duyarlılıklarında, aldıkları güvenlik önlemlerinden ve devlet adamlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Türk-İş'in 1 milyon 500 bin üyesi olan bir konfederasyon olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:

        "Sayın Belediye Başkanı, bugün oturma eylemiyle başlayan bu çadır hareketinin ülke geneline yayılmasını istemiyorsanız, Türkiye'yi buraya getirmemizi istemiyorsanız, daha büyük eylemler yapılmasını istemiyorsanız bu arkadaşlarımızın işe dönmelerini biran önce sağlayın. Belediye-İş Sendikası olarak haklı davada işçilerin yanındayız, onların ailesi bizim ailemiz, onların çocukları bizim çocuklarımızdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden DEM Parti'nin paylaşımına yönelik açıklama
        Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden DEM Parti'nin paylaşımına yönelik açıklama
        Girdiği 5 iş yerinde çalışan ve müşterilere bıçakla saldırdı; o anlar kamer...
        Girdiği 5 iş yerinde çalışan ve müşterilere bıçakla saldırdı; o anlar kamer...
        Iğdırlı öğrenci LGS sınavındaki başarısını YKS'de de Türkiye derecesiyle sü...
        Iğdırlı öğrenci LGS sınavındaki başarısını YKS'de de Türkiye derecesiyle sü...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Iğdır'daki toplantısınd...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Iğdır'daki toplantısınd...
        204 arkadaşıyla işten çıkarılan işçi: Kanser tedavisi görüyorum, tedavimi n...
        204 arkadaşıyla işten çıkarılan işçi: Kanser tedavisi görüyorum, tedavimi n...
        TÜRKAV Iğdır İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
        TÜRKAV Iğdır İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek