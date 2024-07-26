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        Iğdır FK, İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alp Arda'yı kiraladı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Alp Arda ile 1 yıllık anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:51
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        Iğdır FK, İstanbulspor'da forma giyen kaleci Alp Arda'yı kiraladı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor’da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Alp Arda ile 1 yıllık anlaştı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor forması giyen Alp Arda ile kiralık transferi için 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alpa Arda'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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