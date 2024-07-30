Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da, muharrem ayı aşura etkinlikleri kapsamında "Hz. Hüseyin'i anma ve matem" programı düzenlendi.

Iğdır Ehli Beyt Alimleri Derneğince Zübeyde Hanım Bulvarı'nda organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program açılışında konuşan Ehl-i Beyt Alimleri Onursal Başkanı Veli Beder, Hz. Hüseyin aşıklarının aşura matemini gerçekleştirmek için hazır bulunduklarını belirterek, "Bugün Ehli Beyt dostları burada, Ehli Beyt dostluğu Allah'ın kitabına, emirlerine itaat demektir. Allah bu emaneti bizlere ölene kadar nasip eylesin. Allah güzel vatanımızı, memleketimizi, Ay yıldızlı bayrağımızı, bizler için gecesini gündüzüne katıp dağlarda taşlarda canlarını feda eden güvenlik güçlerimizi yerin ve göğün belasından korusun." diye konuştu.