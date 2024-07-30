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        Iğdır'ı simgeleyen semboller üniversitede magnete dönüştürülüyor

        ERDAL YALÇIN - Iğdır Üniversitesinde kurulan atölyede, kenti simgeleyen semboller magnete dönüştürülüp satışa sunulurken elde edilen gelir bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:06
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        Iğdır'ı simgeleyen semboller üniversitede magnete dönüştürülüyor
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        ERDAL YALÇIN - Iğdır Üniversitesinde kurulan atölyede, kenti simgeleyen semboller magnete dönüştürülüp satışa sunulurken elde edilen gelir bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

        Üniversitenin Seramik Atölyesinde, alçı ile seramikten kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla birbirinden farklı figürde hediyelik magnet üretiliyor.

        Başta Ağrı Dağı, leylek, kayısı ve al elma olmak üzere birçok simgenin işlendiği magnetler, beğeni topluyor.

        Yapılan magnetler hem kurumun sosyal medya adreslerinden hem de etkinliklerde kurulan stantlar ve anlaşmalı iş yerlerinde satışa sunuluyor.

        Atölye sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli Ateş, AA muhabirine, üretilen ürünlerin ilgi çektiğini ve günlük üretime devam ettiklerini söyledi.

        Ürünlerin emek ve zaman istediğini anlatan Ateş, "Fırından çıkan ürünlerimizi seramik boyalarımızla dekorluyoruz. Bütün aşamalardan sonra sırlama oluyor. Sırlamada da yaklaşık olarak 10-11 saat kadar fırın pişirimi gerçekleşiyor, 1000 derecede oluyor bu pişirim. Ağır bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bütün aşamaların bitmesi yaklaşık olarak 20 günümüzü alıyor ve sırlı, parlak minik bir magnetimiz oluyor." dedi.

        Üniversitede 5 yıldır seramik ürettiklerini, bu yıl da Iğdır'a özgü ürünler hazırladıklarını dile getiren Telli, "Kayısı, elma, leylek, Ağrı Dağı'nın bulunduğu magnetler ürettik. Iğdır'ın turizm potansiyeline katkı sağlamak istedik, bu nedenle üretimlerimize devam ediyoruz. Seramik magnetlerimizin yanı sıra alçıları da var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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