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        Iğdır Üniversitesinde bitkilerden katma değeri yüksek ürünler üretiliyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:33
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        Iğdır Üniversitesinde bitkilerden katma değeri yüksek ürünler üretiliyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

        Ağrı Dağı eteklerinde yetişen yabani bitkilerinden kuşburnu, kekik, adaçayı, civanperçemi, sığır kuyruğu, yaban nanesinin yanı sıra Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yetiştirilen gül ve lavantalar, Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) yapılan işlemlerle sağlık, gıda takviyesi, kozmetik, temizlik, endüstri sektöründe kullanılacak ürünlere dönüştürülüyor.

        Bunların yanında çiftçilerden de ürün alınarak üniversitenin laboratuvarında işleniyor. Rektör Prof. Dr. Hakkı Alma koordinesindeki merkezde, 6 akademisyenin yanında gıda mühendisliği ile biyokimya bölümü ve kozmetik teknolojisi programından stajyer öğrenciler görev yapıyor.

        ALUM'da üretilen ürünlerle temizlik ihtiyaçlarını karşılayan üniversite, internet adresinden şimdiye kadar kendi ürettiği 45 ürünün satışını gerçekleştirdi.

        - "Üretimi daha da geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz"

        Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlusu öğretim görevlisi Musa Karadağ, AA muhabirine, Iğdır Üniversitesinin ihtisaslaşmasıyla kentin yöresinde ve Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kurdukları merkezde döner sermayeyle birçok ürünün üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Karadağ, "Bu kapsamda kuşburnu, kekik, adaçayı, civanperçemi, sığır kuyruğu, yaban nanesinin yanı sıra kendi yetiştirdiğimiz gül ve lavantaları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdük. Ağrı Dağı'nın zengin bir floraya sahip olması, Iğdır'ın mikro klima iklimi büyük bir zenginlik. Bu çeşitliliklerden ürünler ürettik, bu üretimi daha da geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

        Şimdilik 5 başlıkta çalışma sahası belirlediklerini dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

        "Sağlık, gıda takviyesi, kozmetik, temizlik ve endüstri sektöründe 45 ürünün seri üretimine başladık. Bunların bir kısmı üniversite bünyesinde kullanılıyor. Ürünlerin diğer kısmı da internet sitesi ve satış ofisleri üzerinden müşteriye sunulmaktadır. Buradaki amacımız, Iğdır Üniversitesini kendi kendine yeten üniversite yapmaktır. Bunun yanında bölge halkına kimya sektöründe destek vermek istiyoruz hem de vatandaşlara rehberlik yaparak sektör oluşturmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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