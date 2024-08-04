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        Iğdır'da narkotik polisi uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili eğitim verdi

        Iğdır'da narkotik polisler, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele seferberliği kapsamında eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:08
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        Iğdır'da narkotik polisi uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili eğitim verdi
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        Iğdır'da narkotik polisler, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele seferberliği kapsamında eğitim verdi.

        Iğdır'da Kadın Kızılay tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube personelleri tarafından katılımcılara eğitim verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde görevli komiser Server Oğuzkan, uyuşturucu maddenin tanımını yaparak eğitime başladı.

        Katılımcılara, narkotik maddelerin etkileri, kullanım yerleri ve şekilleri, kullananların tespiti, kullananları ve kullanmaya başlayanları fark edilmesi, sentetik uyuşturucu ve esrar gibi maddeler hakkında bilgiler veren Oğuzkan, uyuşturucu madde veya narkotik maddenin, kişinin merkezi sinir sistemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozduğunu belirterek, "Uyuşturucu madde veya narkotik madde kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelerdir." ifadelerini kullandı.

        Kızılay gönüllü Tomris Bülbül Duran da Türk Kızılay ailesi olarak birçok faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ile ortaklaşa eğitim programı gerçekleştirildiğini söyledi.

        Eğitime katılan Nebahat Karadağ da programın çok anlamlı olduğunu, bu tarz eğitimlerin sürekli yapılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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