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        Iğdır'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

        Iğdır Valisi Ercan Turan, haziran ayında gerçekleştirilen 15 operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanlarının kontrol edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:48
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        Iğdır'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, haziran ayında gerçekleştirilen 15 operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanlarının kontrol edildiğini söyledi.

        Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı.

        Bir aylık süreçte, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 51 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini dile getiren Turan, 37 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiğini, 1'i yabancı uyruklu 5 göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını bildirdi.

        Turan, terörle mücadele operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Terörle mücadele kapsamında 14 küçük, 1 orta çapta olmak üzere toplam 15 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 4 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şüphelilerin il dışı ve yurtdışında olmaları sebebiyle haklarında yakalama kararı çıkarılması sağlanmıştır. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanmış, sevk edildikleri makamlarca ifadelerinin alınması üzerine serbest bırakılmıştır. "

        Narkotik suçlarla mücadelenin ise tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Turan, adli makamlara intikal ettirilen 8 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini belirtti.

        Uygulamalarda ise 107 bin 640 kişi ile 36 bin 958 aracın sorgulandığını ifade eden Turan, bu çalışmalarda kayıp şahıs olarak aranan 15 kişinin bulunduğunu, yoklama kaçağı olan 230 kişinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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