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        Iğdır FK, Almanya'dan Noel Niemann'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'te forma giyen Alman Noel Niemann'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:12
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        Iğdır FK, Almanya'dan Noel Niemann'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'te forma giyen Alman Noel Niemann'ı transfer etti.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, VfL Osnabrück forması giyen sağ kanat oyuncusu Noel Niemann ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Noel Niemann'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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