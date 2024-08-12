Iğdır FK, 3 futbolcuyu renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Kuşadasıspor'dan Ali Yiğit Özten, Yunanistan'ın Panserraikos takımında forma giyen Kosta Aleksic ve Altınordu'dan Yusuf Can Esendemir'in transfer edildiğini duyurdu.
Ali Yiğit Özten'le 3+1, Aleksic ve Yusuf Can Esendemir'le 3'er yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
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