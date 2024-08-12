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        Iğdır FK, 3 futbolcuyu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:17
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        Iğdır FK, 3 futbolcuyu renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, Kuşadasıspor'dan Ali Yiğit Özten, Yunanistan'ın Panserraikos takımında forma giyen Kosta Aleksic ve Altınordu'dan Yusuf Can Esendemir'in transfer edildiğini duyurdu.

        Ali Yiğit Özten'le 3+1, Aleksic ve Yusuf Can Esendemir'le 3'er yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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