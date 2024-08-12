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        Iğdır'da çorap poşetinde kaçak sigara, ekmek içine hap saklayan 3 kişi yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda, çorap poşetleri içinde kaçak sigara ile ekmek içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:02
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        Iğdır'da çorap poşetinde kaçak sigara, ekmek içine hap saklayan 3 kişi yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda, çorap poşetleri içinde kaçak sigara ile ekmek içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, çorap poşetleri içinde saklanmış 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ekmeklerin içine zulalanmış 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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