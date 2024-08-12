Iğdır'da çorap poşetinde kaçak sigara, ekmek içine hap saklayan 3 kişi yakalandı
Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda, çorap poşetleri içinde kaçak sigara ile ekmek içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda, çorap poşetleri içinde kaçak sigara ile ekmek içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, çorap poşetleri içinde saklanmış 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ekmeklerin içine zulalanmış 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
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