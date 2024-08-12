Iğdır'da bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı
Iğdır'da çocuklar tarafından bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı.
Iğdır'da çocuklar tarafından bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde aracın altında bitkin haldeki kukumavı bulan çocuklar, kuşu mahalle esnafına teslim etti.
Haber verilmesi üzerine kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibince koruma altına alındı.
Sıcaktan bitkin düşen kuşun DKMP ekibi tarafından bakımı yapıldı.
Kukumavın tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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