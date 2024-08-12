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        Iğdır'da bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı

        Iğdır'da çocuklar tarafından bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:06
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        Iğdır'da bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı
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        Iğdır'da çocuklar tarafından bitkin bulunan kukumav kuşu koruma altına alındı.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde aracın altında bitkin haldeki kukumavı bulan çocuklar, kuşu mahalle esnafına teslim etti.

        Haber verilmesi üzerine kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibince koruma altına alındı.

        Sıcaktan bitkin düşen kuşun DKMP ekibi tarafından bakımı yapıldı.

        Kukumavın tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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