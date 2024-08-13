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        Iğdır'da üretilen karpuzun dördüncü hasadı başladı

        Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:19
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        Iğdır'da üretilen karpuzun dördüncü hasadı başladı
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        Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi.

        Coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği kentte, 10 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi yapılıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle Iğdır Ovası'nda yapılan karpuz üretimi ise çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

        Kentte üretilen karpuzda bu yıl dördüncü kez hasat yapımı için Oba köyündeki tarım arazilerinde etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe, Iğdır Valisi Ercan Turan, Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, üreticiler ve esnaflar katıldı.

        Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'ın topraklarının verimliliğinden söz ederek bu yıl dördüncü kez hasat yapıldığını söyledi.

        Turan, "Bu sene Iğdırlılar ve bölge halkımız karpuza doydular, Allah da bereket ihsan etti. Çukurova'da ve birçok bölgede karpuz yanarken, burada arz fazlalığı var. Şu an halkımız uygun fiyata karpuz tüketiyor, yıl içeresinde dördüncü ürünü alıyoruz. Hep beraber çiftçisiyle, memuruyla, işçisiyle Iğdır'ımızın gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        - "Bilinçli tarım yaparak karpuzdan iyi para kazandık"

        Üretici Alican Açkan ise bu yıl dördüncü hasadı aldıklarını daha iki aya kadar da çıkacak karpuzun bulunduğunu belirterek, "Bu yıl karpuzdan iyi para kazandık. Rize, Trabzon, Artvin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehire karpuz gönderdik. Ayrıca Iğdır'da bölge kooperatiflerine de karpuz gönderdik. Bilinçli tarım yaparak karpuzdan iyi para kazandık." ifadelerini kullandı.

        Çiftçilerden Mehmet Alcan, "Amacım, tarımsal ürünler yetiştirerek ülkemize faydalı olmaktır. Biz farklı tekniklerle karpuz yetiştirip bereketli hasat yaprak iyi kazanç elde ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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