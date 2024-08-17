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        Iğdır Valisi Ercan Turan bal hasadı yaptı

        Iğdır Valisi Ercan Turan, kırsalda bal hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:19
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        Iğdır Valisi Ercan Turan bal hasadı yaptı
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, kırsalda bal hasadı yaptı.

        Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve beraberindekilerle, merkeze bağlı Harmandöven köyünde bal üretimi yapan Mehmet Zorba'nın kovanlarının sezon açılışını gerçekleştirdi.

        Daha sonra Turan, Zorba ile kovanları açıp ilk balı hasat ederek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

        Vali Turan, yaptığı açıklamada, "Üreticimize başarılar diliyoruz. Arıcılığı bölgemizde desteklemeye devam edeceğiz. Tarım Müdürlüğümüzün güzel projeleri var. Arıcılığı destekleme açısından Korhan Yaylası'na yakın bir zamanda yollar açtık. Allah çalışana yardım ediyor, biz de çalışmaya devam edeceğiz. Iğdır için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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