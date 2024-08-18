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        Mobil kanser tarama aracıyla erken tanı için Iğdır'ın kırsalını geziyorlar

        Iğdır'da sağlık ekipleri, hizmete alınan mobil kanser tarama aracı ile köy köy gezip kanser taraması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:36
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        Mobil kanser tarama aracıyla erken tanı için Iğdır'ın kırsalını geziyorlar
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        Iğdır'da sağlık ekipleri, hizmete alınan mobil kanser tarama aracı ile köy köy gezip kanser taraması yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünce rahim ağzı, meme ve kolon kanseriyle mücadele için oluşturulan mobil kanser tarama aracı, temmuz ayında hizmete başladı.

        Müdürlük bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, tarama aracıyla, hastanelere ve tarama merkezlerinde ulaşım olanağı olmayan kırsalda yaşayan vatandaşların ayağına kadar gidip tarama yapıyor.

        Genellikle köy meydanlarına kurulan araca gelen vatandaşlar, burada ücretsiz şekilde doktor ve sağlık personellerinin desteğiyle taramalarını yaptırabiliyor.

        Taramalar sonucunda kanser tespit edilen vatandaşlar ise hastanelere yönlendiriliyor.

        Son olarak ekibin gittiği Küllük köyündeki sağlık ocağına gelen kadınlar, burada kayıtlarını yaptırıp daha sonra meydanda bekleyen tarama aracında testlerini gerçekleştirdi.

        Ekip, Iğdır nüfusunun büyük çoğunluğunu taramadan geçirmeyi hedefliyor.

        Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Aylin Sönmez Gün, AA muhabirine, kanserin sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

        Sağlık Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'nda kanserle her türlü mücadelenin de yer aldığını belirten Gün, bu kapsamda, Iğdır'da kanser taramalarını ve kanser takiplerini artırmak amacıyla bir eylem planı oluşturulduğunu belirtti.

        Plan doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Gün, "Mobil aracımızın halkımızla buluşması ve sağlık çalışanlarımızın gayreti neticesinde haziran ayına kıyasla temmuzda rahim ağzı kanseri için yapılan taramalarda yüzde 351, kolon kanseri için yapılan taramalarda yüzde 21 ve meme kanseri için yapılan taramalarda yüzde 64 artış sağlandı. Aracımız belli bir program doğrultusunda halkımızla buluşmaya devam edecektir." dedi.

        - Hizmet vatandaşın ayağına kadar gidiyor

        Çalışmaları kırsal alanda yoğunlaştırdıklarını fakat merkezlerde de çalışma yürüteceklerini dile getiren Gün, şunları kaydetti:

        "İl ve ilçe merkezlerine de ulaşmayı hedefliyoruz. Topyekun tüm halkımızı kanserle ilgili bilgilendirip taramalarını yapmayı sağlayacağız. Vatandaşlar çok memnunlar, böyle topluca bir yerde olmaları hem halkın arasında sinerji oluşmasına, belki taramaya daha kolay ikna olmalarına katkıda bulunuyor. Hizmeti onlara hem hatırlatmış hem de hizmeti götürmüş oluyoruz."

        Vatandaşlardan Zahide Parsak ise "Allah devletten, doktorlardan da hemşirelerden de razı olsun. Kanser taraması yaptırdık, sağlıkçılarımız da yardımcı oldu. İçimiz rahatladı, Allah korusun birinde kanser var ise artık o kendisini bilecek, erken teşhis yapacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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