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        Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada 1100 kuşa halka takıldı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:05
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        Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada 1100 kuşa halka takıldı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı.

        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor.

        İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

        Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince oluşturulan, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kuşların yer aldığı kırmızı listede bulunan birçok tür de halkalananlar arasında yer alıyor.

        Genellikle güney ve kuzey yarım küre arasında uçan kuşların mola ve üreme noktası olarak kullandığı Aras Nehri üzerindeki istasyondan elde edilen veriler, dünya kuş bilimi camiasıyla paylaşılarak bu bilim dalına katkı sağlıyor.

        - "Sıcak havalara rağmen verimli bir sezon geçiriyoruz"

        İstasyon sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine, çalışmaların verimli geçtiğini söyledi.

        Buradan elde edilen verilerin kuş bilimi açısından önemli olduğunu anlatan Eryılmaz, "Kuş halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıcak havalara rağmen oldukça verimli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

        Günlük ve saatlik periyotlarla çalışma yaptıklarını belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

        "Yoğun hava sıcaklıklarına rağmen önümüzdeki günlerde çalışmaların verimli geçeceğini öngörüyoruz. Sonbahar göç dönemi boyunca, yani ağustos ile kasım ayları arasında kuş halkalama ve uydu vericisiyle takip etme çalışmalarımız devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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