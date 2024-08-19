Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada 1100 kuşa halka takıldı

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor.

İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince oluşturulan, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kuşların yer aldığı kırmızı listede bulunan birçok tür de halkalananlar arasında yer alıyor.

Genellikle güney ve kuzey yarım küre arasında uçan kuşların mola ve üreme noktası olarak kullandığı Aras Nehri üzerindeki istasyondan elde edilen veriler, dünya kuş bilimi camiasıyla paylaşılarak bu bilim dalına katkı sağlıyor. - "Sıcak havalara rağmen verimli bir sezon geçiriyoruz" İstasyon sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine, çalışmaların verimli geçtiğini söyledi. Buradan elde edilen verilerin kuş bilimi açısından önemli olduğunu anlatan Eryılmaz, "Kuş halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıcak havalara rağmen oldukça verimli bir sezon geçiriyoruz." dedi.