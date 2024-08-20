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        Turizme açılan Küçük Ağrı Dağı'nda "Üç Ülke Tek Zirve"de buluştu

        BÜLENT MAVZER - Yurdun en doğusunda yer alan 3 bin 925 rakımlı Küçük Ağrı Dağı, düzenlenen "Üç Ülke Tek Zirve" etkinliğiyle uzun yıllar sonra dağcılık turizmine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:52
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        Turizme açılan Küçük Ağrı Dağı'nda "Üç Ülke Tek Zirve"de buluştu
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        BÜLENT MAVZER - Yurdun en doğusunda yer alan 3 bin 925 rakımlı Küçük Ağrı Dağı, düzenlenen "Üç Ülke Tek Zirve" etkinliğiyle uzun yıllar sonra dağcılık turizmine açıldı.

        Iğdır Valiliği, dağın turizme kazandırılması ve bölgenin ekonomisine katkı sağlanması amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Iğdır Kamp ve Doğa Spor Kulübüyle tırmanış etkinliği organize etti.

        Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 76 sporcunun katılımıyla, uzun yıllardır dağcılık turizmine kapalı bulunan dağda, "Üç Ülke Tek Zirve" etkinliği düzenlendi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) antrenörlerinden Şahap Eryılmaz ve Cengiz Erdener liderliğinde yapılan etkinlikte saat 04.00'te tırmanışa başlayan grup, 8 saatte zirveye ulaştı.

        Burada bir saat vakit geçiren ve ülkelerinin bayraklarını açan sporcular, inişe geçip akşam saatlerinde kamp alanına ulaştı.

        - "Serdarbulak ve Korhan yaylasını turizme açacağız"

        Kamp alanında sporcuları karşılayan Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, bölgenin turizme kazandırılması ve ekonomik girdi sağlanması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Dağın farklı bölgelerinde güvenlik ve turizm yolları da yaptıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu:

        "Özellikle Serdarbulak ve Korhan yaylasını turizme açacağız. Burada yürüyüşle, dağcılıkla ilgili rotalar oluşturacağız. Bu etkinlikte üç ülkenin dağcıları bir araya geldi. Azerbaycan'dan, İran'dan kardeşlerimiz, soydaşlarımızla bir farkındalık olsun diye bu çalışmayı yaptık. Bu Serdarbulak Yaylası bizim için çok önemli. Buradan, Serdarbulak Yaylası'ndan 1936'dan 1941 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Ağrı Dağı'na düzenli olarak tırmanışlar gerçekleştirmiştir."

        Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Küçük Ağrı Dağı'nın İran'da olan bölümünü Türkiye'ye kazandırdığını belirterek, "Ayrıca yine bu alanda Turan yolunu açarak Türk dünyasını birleştirmiş durumda. Iğdır, geleceği parlak bir ilimizdir, Zengezur Koridoru çok hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile diyalog ve işbirlikleriyle Zengezur Koridoru'nun faaliyete geçmesiyle Türk dünyası fiziki olarak yoğun bir şekilde birleşecek. Rotalar belirleyerek burada Turan Dağcılık Rotası oluşturacağız." diye konuştu.

        - "Yeni rotaların da yapılabileceğini duyurmak bizleri onurlandırdı"

        TDF antrenörlerinden Şahap Eryılmaz ise etkinliğin çok anlamlı olduğunun altını çizerek, "Azerbaycan, İran ve Türkiye'mizin farklı illerinden gelen 76 sporcuyla Ağrı Dağı'na, yeni ismiyle Turan Rotası'ndan tırmanış yapmış olduk. Ağrı Dağı'na her zaman Doğubayazıt'tan çıkışlar vardı, bu etkinlikle yeni rotaların da yapılabileceğini hem dünyaya hem de ülkemizdeki dağcılara duyurmak bizleri onurlandırdı." dedi.

        İranlı dağcı Hasan Kasımi de Ağrı Dağı'nda 138 kez zirve yaptığını kaydetti.

        Turizmin petrolden ve doğal gazdan daha değerli olduğunu düşündüğünü dile getiren Kasımi, "Buraya yol verilse, otel yapılsa çok güzel şeyler olacaktır. Biz İran'dan 20 kişi geldik, çok güzel bir etkinlik oldu. Ağrı Dağı'nın kuzey rotası, güney rotasından çok daha güzel. Buranın doğası, yolları, bitki yapısı diğer tarafa göre daha güzel. Ben dünyadaki bütün dağcılara sesleniyorum, gelin Ağrı Dağı'nın kuzey rotasını görün, burası muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

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