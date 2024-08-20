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        Iğdır'daki bakımevlerinde kalan vatandaşlar özel sağlık kontrollerinden geçiriliyor

        Iğdır'da bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kronik hastalıklara yönelik tarama ve ölçme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:09
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        Iğdır'daki bakımevlerinde kalan vatandaşlar özel sağlık kontrollerinden geçiriliyor
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        Iğdır'da bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kronik hastalıklara yönelik tarama ve ölçme çalışmaları yapılıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan tarama ekibi, bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle koordine olarak çalışma yürütüyor.

        Karakoyunlu ilçesindeki Tenzile Erdoğan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde devam eden sağlık taramasına İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül de eşlik etti.

        Çalışmayı yürüten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Aylin Sönmez Gün, AA muhabirine, toplum sağlığını geliştirmek için sağlık hizmetlerinin hakkaniyete dayalı sunulmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Çalışmanın önemini anlatan Gün, "İlimizdeki bakım merkezlerini ziyaret ederek burada bakım alan bireylerin rutin sağlık kontrollerine ek olarak kronik hastalıklarla ilgili sorgulamalar yapıyoruz. Bu vesileyle bu kurumlarla olan işbirliğimizi ve bakım kalitesini de artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül de çalışmaya ilişkin, "Burada her zamankinden fazla sevgiye, merhamete, hoşgörüye ihtiyacı olan özel bireylerimiz var. Özel bireylerimizle bir arada bulundukları, bu mutluluğu yaşattıkları için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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