Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kent merkezinde yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ve bu kişilerin yurda girmesine olanak sağladığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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