Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ve bu kişilerin yurda girmesine olanak sağladığı belirlenen 1 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yurda girişlerini sağladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
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