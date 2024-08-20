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        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:35
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        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kent merkezinde yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ve bu kişilerin yurda girmesine olanak sağladığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yurda girişlerini sağladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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