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        GÜNCELLEME - Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı

        Iğdır'da yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:07
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        GÜNCELLEME - Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı
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        Iğdır'da yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Hüseyin Safa'nın (59) kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, Iğdır-Tuzluca kara yolunun Çalpala köyü mevkisinde, yoldan çıkıp ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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