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        Iğdır'da 8 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da 8 ayda düzenlenen 229 uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:38
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        Iğdır'da 8 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da 8 ayda düzenlenen 229 uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında 2024'ün başından itibaren sürdürülen operasyonlarda, 257 kilo sentetik ve diğer uyuşturucu türlerinden yüksek miktarda yakalandı.

        Yapılan 229 farklı operasyonda gözaltına alınan 241 şüpheliden 38’i, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Ayrıca, Narkorehber faaliyetleri kapsamında 7 bin 508 kişiye bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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