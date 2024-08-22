Iğdır'da 8 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı tutuklandı

Iğdır'da 8 ayda düzenlenen 229 uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında 2024'ün başından itibaren sürdürülen operasyonlarda, 257 kilo sentetik ve diğer uyuşturucu türlerinden yüksek miktarda yakalandı.

Yapılan 229 farklı operasyonda gözaltına alınan 241 şüpheliden 38’i, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Ayrıca, Narkorehber faaliyetleri kapsamında 7 bin 508 kişiye bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri düzenlendi.