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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir Stadı

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin (Dk. 77 Berkan Keskin), Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Guima (Dk. 65 Niemann), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Lico (Dk. 88 Marcos Silva), Caner Cavlun (Dk. 77 Catic), Regattin, Aleksic

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 90+3 Oğuzhan Berber), Buğra Çağıran (Dk. 77 Mete Kaan Demir), Amilton (Dk. 78 Samed Onur), Djitte (Dk. 84 Yatabare)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Guima, Dk. 62 Caner Cavlun, 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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