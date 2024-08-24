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        Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Böyle maçlarla, böyle savunmalarla karşılaşacağız, böyle savunmaları yenmenin de yolunu bulacağız. Çok çalışıp o problemleri de çözeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:28
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        Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Böyle maçlarla, böyle savunmalarla karşılaşacağız, böyle savunmaları yenmenin de yolunu bulacağız. Çok çalışıp o problemleri de çözeceğiz." dedi.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak havanın etkili olduğunu, bu nedenle burada oynanacak maçların daha geç saatlere alınması gerektiğini söyledi.

        Oyunu değerlendiren Koşukavak, "Rakibimiz iki haftadır kazanamıyor, iddialı bir kadro kurmuş, hedefli bir takım. Burada 2 maçta oynadıkları formatın dışında oynadılar, derin savunma, kalabalık savunma, geçiş hücumuyla kazanırız planıyla geldiler. Çok derin savunmaları açmaya çalıştık, zorlandık, bazı pozisyonlar bulduk, gole çevirebilirdik. Geçiş hücumundan da onlar bir iki pozisyon buldu, çok doğal, çok öne gidiyorsunuz, arkada biraz alan bırakıyorsunuz." diye konuştu.

        Koşukavak, takımının doğru yolda ilerlediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Iğdır FK, doğru yolda ilerliyor, Gençlerbirliği gibi iddialı bir kadroya burada böyle savunma odaklı bir oyun oynatabiliyorsak, tabi bu bir hafta önceki 6-1'lik skordan kaynaklı ve bizim oynadığımız oyundan. Böyle maçlarla, böyle savunmalarla karşılaşacağız, böyle savunmaları yenmenin de yolunu bulacağız. Çok çalışıp o problemleri de çözeceğiz. Gençlerbirliği'ni de aldıkları 1 puandan dolayı tebrik ederim. Başarılar dilerim."

        - Recep Karatepe: "Oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz"

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe de hava sıcaklığından dolayı yaşanan zorluklara değinerek, "Iğdır takımını kutlamak lazım, hem tesisleşme hem de bu tesis anlamında. Çok güzel bir tesisi var, çok güzel bir stadı var, zemin olarak çok iyi." dedi.

        Oyundaki kurgularını oyuncularının yüksek ölçüde yerine getirdiğini belirten Karatepe, şöyle devam etti:

        "Mücadeleci bir takımız, takım savunmasına önem veriyoruz, hücumdaki opsiyonlarımızı mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Karşı tarafta gerçekten de yeni yapılanmış, bu lige çıkan, bu ligi bilen oyuncular var. Ortada geçen bir oyundu, iki tarafa da dönebilirdi oyun. Belki de oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz."

        Karatepe, üç haftadır aynı standartta bir oyun sergilediklerini ifade ederek,"Oyunun standardı belli. Sert, yakın ve mücadeleci bir oyun tutuyoruz. Oyuncularımdan ileriki maçlarda da aynı şeyi isteyeceğim, çünkü lige renk katmak istiyorsak biraz oyunun zevkini, mücadele ruhunu ortaya koymamız gerektiğini hep onlara söylüyorum. İzlenecek, izlenmeye değer bir takımız. İlerleyen haftalarda çok daha farklı bir Gençlerbirliği izlemeye devam edeceksiniz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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