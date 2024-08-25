Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı.

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