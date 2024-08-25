Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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