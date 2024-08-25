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        Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:13
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        Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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