Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kent merkezindeki İbrahim Bozyel Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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