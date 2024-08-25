Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezindeki İbrahim Bozyel Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yangını söndürerek çevre binalara sıçramasını önledi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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