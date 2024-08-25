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        Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:27
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        Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kent merkezindeki İbrahim Bozyel Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yangını söndürerek çevre binalara sıçramasını önledi.

        Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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