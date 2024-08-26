Okul müdürünün tasarruf sağlayan makinesiyle sınıf sıraları parladı

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da meslek lisesinde yapılan makineyle okul sıraları yenileniyor.

Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Necdet Özer, Kovid-19 dönemindeki "tam kapanma süreci"ni öğrencisiz geçirince, okul atölyesinde proje üretmek için çalıştı.

Okullar için maliyet oluşturan sıraların yenilenmesi konusunda çalışan Özer, hububat patozu ve çeşitli ekipmanlardan makine yaptı.

Sınıf sıralarının üstündeki yıpranmaları zımpara yardımıyla temizleyen taşınabilir makine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen programa göre kentteki okullarda kullanılıyor.

Değişime ihtiyaç bırakmadığı için tasarruf sağlayan ve sıraları parlatan makineyle bir sıra fiyatına 10 sıra yenileniyor.

- "Yenisini almaktansa kullanılabilir şekilde dönüştürüyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında ve sanayileşmesinde çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

Kentteki okulların sıralarının temizlenmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"İlk etapta 1400 sıranın silinip temizlenmesi olacak. Bunu da mobil olarak taşınabilir bir öğrenci sıra silme aracıyla yapacağız. Şu anda tasarrufla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi var ve her birimizin üzerine düşen görevler var. Yeni bir sıranın maliyeti 2 bin 500 lira, bu makineyle bir sıranın silinmesi KDV dahil 180-200 lira. Maalesef okullarımızdaki sıralar artık çocukların not tutabileceği bir durumda değiller. Yenisini almaktansa sıraları tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanılabilir hale getiriyoruz."