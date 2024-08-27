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        GRAFİKLİ - Uydudan takibe alınan poyraz kuşu 5 günde 8 bin kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e ulaştı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Nehri'nde uydu vericisiyle takibe alınan, nesli tehlike altındaki poyraz kuşu, 5 günde 7 bin 634 kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:03
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        GRAFİKLİ - Uydudan takibe alınan poyraz kuşu 5 günde 8 bin kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e ulaştı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Nehri'nde uydu vericisiyle takibe alınan, nesli tehlike altındaki poyraz kuşu, 5 günde 7 bin 634 kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e vardı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle KuzeyDoğa Derneği'nce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

        Aras Nehri üzerine kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde görevli bilim insanları, bölgedeki kuşları halkalayıp uydu vericisiyle takibe alıyor.

        Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede "tehdide açık" koduyla yer alan poyraz kuşu da (Haematopus ostralegus) merkezde takip edilen türler arasında.

        Tarım ve Orman Bakanlığının da koruması altında bulunan ve Aras Nehri'nde üreyen poyraz kuşundan bir birey, 20 Mayıs'ta takılan uydu vericisiyle takibe alındı.

        - Bir günde Suriye'ye ulaştı

        Poyraz kuşu, 19 Temmuz'da Iğdır'dan ayrıldı ve güneye doğru göç yolculuğuna başlayıp Van Gölü kıyısından geçerek, Şırnak’ın Cizre ilçesinden bir günde Suriye'ye ulaştı.

        Buradan Irak’a geçip önce Therthar Gölü'nde, ardından da Habbaniyah Gölü'nde mola veren poyraz kuşu, besin depoladıktan sonra 22 Temmuz'da saat 19.45'te havalanıp güneye kanat çırpmaya devam etti.

        Yaklaşık 1697 kilometre katederek Suudi Arabistan'ın üstünden geçen kuş, 2 gün 5 saate tekabül eden 53 saatlik uçuşuyla 23 Temmuz gecesi Kızıldeniz kıyısındaki Suudi Arabistan'a bağlı Abha şehrinin El-Kahme bölgesine indi.

        Güneye göçünde en yüksek 2 bin 852 metreye çıkan ve en hızlı uçuşunu saatte 74,3 kilometreyle gerçekleştiren poyraz kuşu, 5 gün süren yolculuğunda 7 bin 634 kilometre kanat çırptı.

        - Aras Nehri'nden havalanıp Kızıldeniz'e ulaştı

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine, merkezdeki kuş araştırma çalışmalarının 2006 yılından beri sürdüğünü söyledi.

        Poyraz kuşu gibi önemli türleri uydu vericisiyle izlediklerini ifade eden Eryılmaz, "Takibe aldığımız bir birey Kızıldeniz’e ulaştı. Aras Vadisi bu türler için önemli bir yer olduğundan, bu önemli türlerin takibini gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Kuşları bu şekilde izleyerek daha kapsamlı veriler elde ettiklerini anlatan Eryılmaz, "Hangi göç rotalarını kullandığını da görebiliyoruz. Bu çalışmalar kuşların rotaları için de önemli. Poyraz kuşu IUCN kırmızı listesinde yakın tehdit altında yer alan önemli türlerimizden biri." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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