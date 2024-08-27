GRAFİKLİ - Uydudan takibe alınan poyraz kuşu 5 günde 8 bin kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e ulaştı

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Nehri'nde uydu vericisiyle takibe alınan, nesli tehlike altındaki poyraz kuşu, 5 günde 7 bin 634 kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e vardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle KuzeyDoğa Derneği'nce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Aras Nehri üzerine kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde görevli bilim insanları, bölgedeki kuşları halkalayıp uydu vericisiyle takibe alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının da koruması altında bulunan ve Aras Nehri'nde üreyen poyraz kuşundan bir birey, 20 Mayıs'ta takılan uydu vericisiyle takibe alındı.

Güneye göçünde en yüksek 2 bin 852 metreye çıkan ve en hızlı uçuşunu saatte 74,3 kilometreyle gerçekleştiren poyraz kuşu, 5 gün süren yolculuğunda 7 bin 634 kilometre kanat çırptı.

- Aras Nehri'nden havalanıp Kızıldeniz'e ulaştı

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine, merkezdeki kuş araştırma çalışmalarının 2006 yılından beri sürdüğünü söyledi.

Poyraz kuşu gibi önemli türleri uydu vericisiyle izlediklerini ifade eden Eryılmaz, "Takibe aldığımız bir birey Kızıldeniz’e ulaştı. Aras Vadisi bu türler için önemli bir yer olduğundan, bu önemli türlerin takibini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kuşları bu şekilde izleyerek daha kapsamlı veriler elde ettiklerini anlatan Eryılmaz, "Hangi göç rotalarını kullandığını da görebiliyoruz. Bu çalışmalar kuşların rotaları için de önemli. Poyraz kuşu IUCN kırmızı listesinde yakın tehdit altında yer alan önemli türlerimizden biri." diye konuştu.