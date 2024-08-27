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        Iğdır'daki tuz mağaraları yaz sıcaklarında serin bir sığınak oluyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki tuz mağaraları, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde vatandaşlar için serin bir sığınak oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:06
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        Iğdır'daki tuz mağaraları yaz sıcaklarında serin bir sığınak oluyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki tuz mağaraları, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde vatandaşlar için serin bir sığınak oluyor.

        Hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği kentte, özellikle öğle saatlerinde vatandaşlar sıcaktan bunalıyor.

        Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı’nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi de özellikle yaz döneminde serinliğiyle ilgi odağı oluyor.

        Yılın her mevsiminde 12 derece sıcaklığa sahip tuz mağaralarında serinleyen vatandaşlar, burada aileleriyle gezinti yapıp uzun süre vakit geçiriyor.

        Mağaralar 3 ayda 60 bin ziyaretçi ağırladı.

        - Bugüne kadar 300 bin civarında ziyaretçi geldi

        Tuz Terapi Merkezi Müdürü Tuğrul Aras, AA muhabirine, açıldıkları 2021 yılından bu yana 300 bin civarında ziyaretçi kabul ettiklerini söyledi.

        Son 3 ayda da 60 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Aras, "Ziyaretçiler burayı sağlık turizmi açısından, astım, bronşit, koah hastalıklarına tedavi merkezi olarak gördüklerinden ziyaret ediyorlar. Doğal güzellikleri nedeniyle de buraya geliyorlar. İçerisi sabit 12 derece sıcaklığa sahip, dışarıda 40-45 derece sıcaklık varken insanlar içeriye girip serinleyebiliyor." dedi.

        Mağaraların yurt içinin yanı sıra komşu ülkelerden de ilgi gördüğünü ifade eden Aras, "Genellikle çevre illerden ve yurt dışından gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'dan buraya tedavi amaçlı gelenler var. Buraya gelene kadar tuz mağarası neymiş diyorlar, içeriye girdiklerinde büyülenip çıkıyorlar. Buraya gelenler kesinlikle tavsiye ediyorlar." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Sümeyye Genç de Iğdır'a misafir olarak geldiğini, arkadaşlarıyla mağarayı gezdiklerini anlattı.

        Mağaraları çok beğendiğini belirten Genç, "Daha fazla etkinlikler yapılabilir, dans gösterileri, tiyatro etkinlikleri olabilir. Hava sıcaklığı yaz ayı için çok iyi, insan gerçekten serinliyor. Buraya gelenler için de tavsiyem bir hırka alabilirler yanlarına. Havası gayet güzel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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