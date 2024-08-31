Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı

Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.

Kent, uygun coğrafi ve iklim koşullarıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Iğdır'da 350 civarında kuş türünün yaşadığı biliniyor.

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