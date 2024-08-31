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        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı

        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:52
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        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı
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        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) kameraya yansıdı.

        Kent, uygun coğrafi ve iklim koşullarıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Iğdır'da 350 civarında kuş türünün yaşadığı biliniyor.

        Bölgede yaşayan kuş türlerini görüntüleyen AA ekibinin yakınına konan ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı.

        Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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