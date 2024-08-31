Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kendisinden haber alınamayan öğretmen otel odasında ölü bulundu

        Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:15 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da kendisinden haber alınamayan öğretmen otel odasında ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cesedi bulundu.

        Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu.

        M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öğretmenin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre

        Benzer Haberler

        Okul müdür yardımcısı, otel odasında ölü bulundu
        Okul müdür yardımcısı, otel odasında ölü bulundu
        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı
        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı
        TÜBİTAK desteğiyle Ağrı Dağı'nda eğitim etkinliği yapıldı
        TÜBİTAK desteğiyle Ağrı Dağı'nda eğitim etkinliği yapıldı
        Iğdır'ın stadı, hızlandırılmış çalışmalarla Trendyol 1. Lig'e uygun hale ge...
        Iğdır'ın stadı, hızlandırılmış çalışmalarla Trendyol 1. Lig'e uygun hale ge...
        En kurak illerden Iğdır'da teraslamayla orman varlığı yüzde 5'e çıkarılacak
        En kurak illerden Iğdır'da teraslamayla orman varlığı yüzde 5'e çıkarılacak
        Kavurucu sıcaklardan kaçan kuşlar zirvedeki Balık Gölü'ne sığınıyor
        Kavurucu sıcaklardan kaçan kuşlar zirvedeki Balık Gölü'ne sığınıyor