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        Iğdır'da AK Parti belediye meclis üyeleri iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi

        Iğdır'da, AK Parti belediye meclis üyeleri, belediyedeki işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla bu ayki ilk meclis toplantılarına katılmayarak iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:57
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        Iğdır'da AK Parti belediye meclis üyeleri iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi
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        Iğdır'da, AK Parti belediye meclis üyeleri, belediyedeki işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla bu ayki ilk meclis toplantılarına katılmayarak iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi.

        Toplantıya katılmayan 9 meclis üyesi, belediye binası önünde kurulan çadırda işçileri ziyaret etti.

        Burada üyeler adına basın açıklaması yapan Belediye Meclis Üyesi Kürşat Şimşek, iş akdine son verilen işçilerin yanında olduklarını söyledi.

        - "Belediye meclis toplantılarına katılmayacağız"

        Bugün belediyede yeni dönem meclis toplantısının olacağını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Biz o toplantıya katılmadık, haksız yere işten çıkarılan işçilerin yanına gelerek toplantımızı burada işçilerin arasında yapmaya karar verdik. Biz her zaman işçiden yana olduk. Konumuz işten haksız yere, bir mesajla çıkarılan işçilerin görevlerine geri dönmeleridir. Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, işten çıkarmalar ile ilgili olarak konuyu Meclis'e bile getirmeden kendi başına karar vermiştir. İşçilerin yanındayız ve bu vesileyle belediye meclis toplantılarına katılmayacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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