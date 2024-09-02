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        Iğdır FK, Burak Çoban'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Çoban'ı renklerine bağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:00
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        Iğdır FK, Burak Çoban'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Çoban'ı renklerine bağladığını duyurdu.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bodrum FK forması giyen Burak Çoban ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Burak Çoban'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        İmza törenine kulüp başkanı Cantürk Alagöz de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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