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        Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:01
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        Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Gürcistan'dan gelen GS 922 SS plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Nahçıvan yolu Taşburun köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

        Kazada, Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev ve Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimov yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüste sürücüyle birlikte 3 kişi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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