Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gürcistan'dan gelen GS 922 SS plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Nahçıvan yolu Taşburun köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev ve Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimov yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüste sürücüyle birlikte 3 kişi olduğu öğrenildi.
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